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Общество

Метель в Нижнем Новгороде продлится до ночи; есть вероятность ЧС

09 января 2020 15:25  [291] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Метель в Нижнем Новгороде продлится до ночи, МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что сегодня, 9 января, до конца дня порывы ветра будут достигать 15 м/с, а метель не позволит видеть дальше 500 метров.

Именно с такими неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий электропередачи и линий связи, а также нарушениями в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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