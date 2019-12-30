Метель в Нижнем Новгороде продлится до ночи; есть вероятность ЧС Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Метель в Нижнем Новгороде продлится до ночи, МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что сегодня, 9 января, до конца дня порывы ветра будут достигать 15 м/с, а метель не позволит видеть дальше 500 метров.

Именно с такими неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий электропередачи и линий связи, а также нарушениями в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.