Молочный раздаток открылся в Новинках Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Молочный раздаток открылся в Новинках Нижнего Новгорода в здании сельсовета (ул.Центральная, 5). Об этом сообщили в администрации города 9 января 2020 года, сам раздаточный пункт работает уже со 2 января.

График работы с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 и в субботу с 8:00 до 12:00. Получить молочную продукцию можно как за счет собственных средств, так и бесплатно. К льготной категории относятся семьи с детьми до одного года, в которых среднедушевой доход на каждого члена составляет не более 20 тысяч рублей. Также право на льготу имеют семьи с детьми от года до двух лет, в которых доход составляет не более 10 тысяч рублей на каждого. За получением льгот можно обратиться в управление социальной защиты населения по Приокскому району.

Напомним ранее три раздаточных пункта "Молочной кухни" перешли на режим работы в две смены после обращения родителей к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову.

С адресным перечнем раздаточных пунктов и режимом работы можно ознакомиться на официальном сайте нижегородской молочной кухни.

Ранее минздрав сообщил о новом порядке оказания помощи жителям Новинок.