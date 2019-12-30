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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины, упавшей на лед на базе отдыха в Выксе

09 января 2020 16:30  [32] Происшествия
фото было сделано за несколько секунд до смерти

фото было сделано за несколько секунд до смерти

Фото: из соцсети ВКонтакте

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 37-летней женщины, упавшей на лед на базе отдыха в Выксе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 9 января 2020 года.

Напомним, трагедия произошла вечером 3 января на базе отдыха "Металлург". По предварительным данным, она решила сделать селфи на площадке одного из прудов базы отдыха, однако, ограждение площадки сломалось и она упала на лед с высоты около трех метров. По данным пресс-службы АО "ВМЗ", в чьём ведении находится база отдыха сообщили, что медперсонал пытался незамедлительно оказать первую помощь пострадавшей, была вызвана "скорая", однако спасти женщину не удалось.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, допустивших смерть потерпевшей, будет дана юридическая оценка. Расследование по уголовному делу продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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