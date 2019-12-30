Нижегородцев приглашают обсудить благоустройство II очереди парка им.Пушкина Общество

Фото: Институт Урбанистики НН

Жителей Нижнего Новгорода приглашают обсудить благоустройство II очереди парка им.Пушкина.

Как сообщает институт Урбанистики НН, общественные обсуждения благоустройства парка состоятся 16 января в здании лицея №28 (проспект Гагарина, 8) в Советском районе. Встреча начнется в 18:30.

Напомним, что благоустройство парка Пушкина планировалось завершить в 2020 году.

В целом с 13 по 16 января состоятся обсуждения благоустройства пяти территорий.

На встречах пойдет речь о проблемах этих пространств, об исторической памяти этих мест, о том, чем местные жители хотели бы заниматься на этих территориях и какое участие принимать в их будущем.

13 января нижегородцы могут принять участие в обсуждении благоустройства бульвара в микрорайоне "Щербинки-2" на участке между домами 186 – 222 по проспекту Гагарина. Жители города могут собраться в 18:00 в школе №32 (ул. Лебедева, д.3) в Приокском районе.

Обсуждение Звездинского сквера в Нижегородском районе состоится 14 января в 18:30 в детской библиотеке на Звездинке, д.5.

Также 14 января жители Нижнего Новгорода на встрече в школе №169 (ул. Героя Юрия Смирнова, 39А) могут обсудить сквер №1 по ул. Прыгунова (от ул. Лескова до сквера Памяти погибших сотрудников милиции). Встреча начнется в 18:00.

А вот в отношении сквера Юбилейный уже состоится презентация концепции. Это произойдет 15 января в 18:30 в Московском районе в гимназии №67 (ул. Софьи Перовской, 5).