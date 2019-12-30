Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дали советы по взвешиванию после праздников Общество

Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дали советы по взвешиванию после праздников.

В ЦСМ обращают внимание, что если прибор показывает разную массу тела, то зачастую это связано с неправильной настройкой весов. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо воспользоваться инструкцией. Некоторые весы можно сразу использовать после установки, другие требуют вмешательства.

"Одной из причин неточности показаний может стать местоположение весов. На неровной поверхности прибор может стоять не устойчиво - необходимо передвинуть его на более ровную, горизонтальную и жесткую поверхность. Кроме того, показания могут сделать неточными посторонние предметы под платформой весов - советуем регулярно проверять местоположение прибора", - заметил начальник лаборатории механических измерений и испытаний ЦСМ в Нижегородской области Александр Шаталин.

В случае необходимости определения более достоверного результата важно не допускать резких перепадов температуры воздуха в помещении, где находится устройство. Электронная система высокочувствительна, поэтому проникновение влаги или нагревание элементов может привести к поломке весов.

"Знание собственного веса важно как при соблюдении диеты, прописанной врачом, так и при занятии спортом. Если это, в первую очередь, необходимо для поддержания и сохранения здоровья, то стоит обратить внимание на точность показания измерительного устройства. Перед применением любого электронного прибора, в том числе и напольных весов, нужно тщательно прочитать инструкцию по эксплуатации", - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов.

Несколько правил, которые помогут правильно определить вес:

- следует вставать на весы в одно и то же время, лучше после всех утренних процедур, натощак;

- делать это босиком. Перед взвешиванием не пить воду и не тренироваться;

- весы должны всегда стоять на одном месте. Оптимально на керамической плитке или бетонном полу. И ни в коем случае не на ковре и прочем мягком покрытии;

- важно правильно стоять на платформе. Во-первых, ступни должны стоять параллельно друг другу. Во-вторых, необходимо запомнить примерное расположение ног при взвешивании, чтобы каждый раз получать более точный результат при отслеживании веса. В-третьих, нужно стоять перпендикулярно к поверхности весов. Если переместить свой вес на носки, можно стать тяжелее, а если на пятки — легче.