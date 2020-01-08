Руководитель нижегородской фирмы обвиняется в уклонении от уплаты НДС на 39 млн рублей Бизнес

Руководитель нижегородской фирмы обвиняется в уклонении от уплаты НДС на 39 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 января 2019 года.

По версии следствия в период с 2014 по 2016 годы руководитель одной из нижегородских фирм путем создания фиктивного документооборота с фирмами "однодневками" уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 39 млн рублей, что является особо крупным размером.

В рамках расследования указанного уголовного дела прокуратурой области должнику предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением бюджету Российской Федерации.

Санкция ч. 2 ст. 199 УК РФ предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.