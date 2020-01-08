Нижегородские "черные" риелторы получили 9 и 5 лет колонии Происшествия

Нижегородские "черные" риелторы получили 9 и 5 лет колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 января 2019 года.

Канавинским районным судом вынесен приговор 49 и 41 летним супругам. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Судом установлено, что в апреле 2015 года с целью завладения квартирой нижегородца за 1,8 млн рублей, они воспользовались склонностью владельца к злоупотреблению спиртными напитками, отвезли его в Починковский район области, где поселили с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками. Злоумышленники дали указания систематически спаивать потерпевшего алкогольными напитками, в которые подмешивали таблетки.

В период нахождения владельца в Починковском районе муж и жена, получив доступ к его квартире и документам, оформили на себя договор купли-продажи квартиры потерпевшего, подделав его подпись, зарегистрировав сделку в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.

С целью сокрытия данного преступления они приобрели потерпевшему жилой дом в д. Саитовка Починковского района за 200 тысяч рублей. Квартиру потерпевшего продали в мае 2015 года за 1,65 млн рублей, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Суд приговорил мужа к лишению свободы сроком на 9 лет в колонии особого режима, его жену - к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Следует отметить, что квартира возвращена потерпевшему. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что обманувших нижегородцев на 45 млн рублей других лже-риелторов приговорили к 6 и 6,5 годам колонии. Суд установил, что мужчина и женщина, представляясь риелторами, неоднократно размещали в средствах массовой информации объявления о продаже жилья в строящемся доме в г.Саров. При этом они лишь создавали видимость строительства здания.