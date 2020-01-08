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Происшествия

Три человека пострадали на пожаре в доме на М.Покровской в Нижнем Новгороде

10 января 2020 10:29  [74] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три человека пострадали на пожаре в жилом доме на ул. Малой Покровской в Нижнем Новгороде 10 января 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:36. Многоквартирный дом №28А горел по всей площади (75 кв.метров). Существовала угроза соседним зданиям.

(фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

Пожар удалось ликвидировать в 03:27. В результате пожара дом сгорел полностью. Распространения огня на близлежащие здания удалось избежать.

На пожаре никто не погиб, 57-летняя женщина с ожогами доставлена в Приволжский исследовательский медицинский университет, 25-летний мужчина и 30-летняя женщина с ожогами доставлены в Городскую клиническую больницу №7.

Причина пожара устанавливается.

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