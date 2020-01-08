Последние новости рубрики Общество
10 января 2020 11:06  [16] "Горьковская елка-2020" закрывается: движение транспорта в центре Нижнего Новгорода возобновится 13 января
10 января 2020 10:36  [324] Нижегородский водоканал напомнил об участии в акции "В новый год без долгов" до 20 января
10 января 2020 09:16  [353] Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дали советы по взвешиванию после праздников
09 января 2020 17:05  [202] Четыре вылета совершили нижегородские медицинские авиабригады в новогодние праздники
09 января 2020 17:02  [163] Жителям аварийного фонда в селе Малая Пица предоставили квартиры в новостройке
09 января 2020 16:44  [403] Нижегородцев приглашают обсудить благоустройство II очереди парка им.Пушкина
09 января 2020 15:50  [560] Молочный раздаток открылся в Новинках Нижнего Новгорода
09 января 2020 15:25  [396] Метель в Нижнем Новгороде продлится до ночи; есть вероятность ЧС
09 января 2020 14:56  [208] Агути - малыш из тропиков Амазонки — родился в нижегородском зоопарке
09 января 2020 14:55  [284] Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут сразу по двум участкам
Общество

Нижегородский водоканал напомнил об участии в акции "В новый год без долгов" до 20 января

10 января 2020 10:36  [324] Общество

Нижегородский водоканал напомнил об участии в акции "В новый год без долгов" до 20 января 2020 года.Нижегородцы, погасившие до 31 декабря 2019 года задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение, могут подать заявку на участие в акции.

Всего за три месяца участниками акции Нижегородского водоканала стали более 600 жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района.

Пени исключаются из дальнейших платежек только после подачи заявления. Таким образом, нижегородцам и жителям Кстовского района, закрывшим долги на 5,5 млн рублей, уже списали 4,7 млн рублей пеней.

Заявление можно направить в адрес Нижегородского водоканала любым удобным способом:
- по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru;
- в центр по работе с абонентами почтовым отправлением по адресу: ул. Политбойцов, 21А;
- подать заявление лично в абонентских центрах Нижегородского водоканала по адресам: ул. Керченская, 15А и ул. Политбойцов, 21А.

С более подробной информацией о сроках и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам".

Акция "В новый год без долгов" проводится уже четвертый год подряд. С 2016 года в ней приняли участие более 3,5 тысяч человек, погасив задолженность перед Нижегородским водоканалом на 32 млн рублей. Отметим, что в 2019 году собираемость платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения выросла на 3 пункта, с 96% до 99%.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph