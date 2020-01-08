Нижегородский водоканал напомнил об участии в акции "В новый год без долгов" до 20 января Общество

Нижегородский водоканал напомнил об участии в акции "В новый год без долгов" до 20 января 2020 года.Нижегородцы, погасившие до 31 декабря 2019 года задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение, могут подать заявку на участие в акции.

Всего за три месяца участниками акции Нижегородского водоканала стали более 600 жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района.



Пени исключаются из дальнейших платежек только после подачи заявления. Таким образом, нижегородцам и жителям Кстовского района, закрывшим долги на 5,5 млн рублей, уже списали 4,7 млн рублей пеней.



Заявление можно направить в адрес Нижегородского водоканала любым удобным способом:

- по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru;

- в центр по работе с абонентами почтовым отправлением по адресу: ул. Политбойцов, 21А;

- подать заявление лично в абонентских центрах Нижегородского водоканала по адресам: ул. Керченская, 15А и ул. Политбойцов, 21А.



С более подробной информацией о сроках и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам".



Акция "В новый год без долгов" проводится уже четвертый год подряд. С 2016 года в ней приняли участие более 3,5 тысяч человек, погасив задолженность перед Нижегородским водоканалом на 32 млн рублей. Отметим, что в 2019 году собираемость платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения выросла на 3 пункта, с 96% до 99%.