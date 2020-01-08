Около 700 нарушений по обслуживанию нижегородских контейнерных площадок выявлено в новогодние праздники Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 700 нарушений по обслуживанию нижегородских контейнерных площадок выявлено в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сотрудники государственной жилищной инспекции (ГЖИ) и министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области проверяли соблюдение графика вывоза мусора на протяжении всех новогодних праздников.

Так, было проверено 6 тысяч контейнерных площадок и выявлено 719 нарушений. Чаще всего они касались несвоевременного вывоза мусора и ненадлежащего содержания контейнерных площадок.

"Нарушения, которые мы выявили, устранялись в считанные часы. Новогодние праздники для региональных операторов – горячая пора, поскольку отходов в это время традиционно образуется больше. Именно поэтому были организованы дополнительные бригады для оперативного реагирования на переполнение контейнеров. В целом оцениваю работу регоператоров и муниципалитетов в новогодние праздники на "хорошо", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В Госжилинспекции также напомнили, что за нарушения в содержании придомовых территорий предусмотрена административная ответственность для управляющих компаний от 50 тысяч рублей. Для регоператоров за нарушение графика вывоза мусора штраф составляет 10 тысяч рублей.

Инспекторы проверяли, в том числе и новые контейнерные площадки, установленные в 2019 году на средства, выделенные из регионального бюджета по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По словам проверяющих, нарушений на новых местах накопления отходов зафиксировано меньше.

"На обустройство контейнерных площадок и покупку контейнеров в прошлом году муниципалитетам мы выделили около 400 млн рублей. Были разработаны и 33 типовых проектов площадок. Будем и в этом году продолжать данную работу", - отметил Глеб Никитин.

Создание мест размещения отходов необходимо для эффективной реализации регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология".

Напомним, Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.