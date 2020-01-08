Норвежское кино покажут в нижегородском Арсенале Культура и отдых

Норвежское кино покажут в нижегородском Арсенале с 11 января по 7 марта 2020 года. Об этом сообщили в Волго-Вятском филиале ГЦСИ в составе РОСИЗО.

Организаторы отметили, что это уже второй показ нового норвежского кино в Нижнем Новгороде, которое во многом отражает развитие норвежского общества. "Границы и самоопределение" — ключевые слова фильмов, составивших программу норвежского кино этого года.

Две военные драмы "12-й человек" и "Выбор короля", рассказывающие о Норвегии в период Второй мировой войны, соседствуют с поисками себя в фильмах "Что скажут люди" и "Девушка-лев", и принятии других в "Идти на запад" и родной матери в "Розмари". В этот раз будет показано 3 документальных фильма и традиционно самое новое короткометражное кино как вектор развития национального кинематографа.

Программа:

11 января, 15:00 — "12-й человек".

18 января, 15:00 — "Розмари".

25 января, 15:00 — "Что скажут люди".

1 февраля, 15:00 — "Идти на запад".

8 февраля, 15:00 — "Переправа" / "Искусство распластаться как жаба" (док.)

15 февраля, 15:00 — "Выбор короля".

22 февраля, 15:00 — "Девушка-лев".

29 февраля, 15:00 — "Обрезчики языков" (док.)

7 марта, 15:00 — короткометражное кино.

(18+)

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Стоимость билетов: 150 рублей, льготный — 100 рублей.

Подробнее о фильмах:

11 января. "12-й человек". 2017, режиссер Харольд Цварт

В главных ролях: Томас Гуллестад, Джонатан Риз Майерс, Мари Блокхус, Мадс Сьёгард Петтерсен.

Группа бойцов норвежского сопротивления получает задание добраться до северо-западного норвежского побережья на судне "Браттхольм" и совершить диверсию на одной из немецких авиационных баз. Но миссия потерпела фиаско еще в море: судно было атаковано немецким кораблем и потоплено. Единственным человеком, которому удалось спастись, оказался Ян Болсруд. Ему удается добраться до берега и бежать в сторону шведской границы. Преследуемый гестапо, Болсруд ищет убежище в горах. Здесь его настигает снежная буря, он прячется в пещере, которая оказывается смертельной ловушкой.

Приз зрительских симпатий ММКФ-2018.

18 января. "Розмари". 2016, режиссер Сара Джонсен.

В главных ролях: Руби Дагналл, Кристиан Фьёрд, Лайла Гуди, Эмиль Йонсен.

В туалете ресторана, где проходит свадьба Унн, неизвестная рожает ребёнка и скрывается, оставив младенца. Невеста находит ребёнка и передаёт соц. службе, однако через 16 лет им суждено снова встретиться: Розмари, уже почти взрослая девушка, ищет свою мать и надеется, что Унн сможет помочь. Последняя, уже разведённая журналистка, предвкушает резонансную историю и потому решает присоединиться к девушке в её поисках.

25 января. "Что скажут люди". 2017, режиссер Ирам Хак.

В главных ролях: Адиль Хуссэйн, Рохит Сараф, Шиба Чадха, Лалит Париму.

Ниша — шестнадцатилетняя девушка, ведущая двойную жизнь. Дома она примерная дочь, живущая по правилам, установленным в её пакистанской семье. В кругу друзей она ничем не отличается от обычных норвежских подростков. Когда отец застаёт девушку в комнате с бойфрендом, её жизнь резко меняется.

1 февраля. "Идти на запад". 2018, режиссер Хенрик Мартин Дальсбаккен.

В главных ролях: Ибен М. Акерлие, Беньямин Хельстад, Хенрик Местад, Ингар Хельге Гимле.

Безработный учитель музыки берет своего престарелого отца в поездку на западное побережье Норвегии, чтобы почтить свою покойную мать. "Идти на запад" — это теплая и трогательная история о жизни, потере и любви.

8 февраля.

"Переправа". 2015, режиссер Джордж Куриан, документальный.

Летней ночью группа сирийцев с маленькими детьми и кошкой тихо заходит в Средиземное море, чтобы забраться в маленькие лодки. От нагрузки лодка опрокидывается. Мать двух маленьких детей хочет вернуться на берег, но уже слишком поздно, полиция, возможно, достигла пляжа, и единственный доступный путь — в море. Они добираются до Европы, чтобы узнать, что самая трудная часть их путешествия еще впереди.

"Искусство распластаться как жаба"

2016, реждиссер Аре Писког, документальный.

Новый маршрут угрожает местным жабам, но два энтузиаста решают дать отпор. Они устраивают "сафари", чтобы изменить мнение о непривлекательном существе. Наконец, через 25 лет борьбы дорожная администрация соглашается строить тоннели для жаб под шоссе, а местный банкир видит туристический потенциал в жабах и хочет построить статую жабы высотой в 2,5 метра. Однако будут ли местные жители заинтересованы стать известными как "деревня жаб"?

15 февраля. "Выбор короля". 2016, режиссер Эрик Поппе.

В главных ролях: Еспер Кристенсен, Андерс Баасмо Кристиансен, Карл Маркович.

В апреле 1940 года Германия вторглась на территорию Норвегии и потребовала от норвежского правительства подписать акт о безоговорочной капитуляции. Правительство в панике подает в полном составе в отставку и перекладывает ответственность за принятие решения на формального главу государства — короля Хоконa VII.

22 февраля. "Девушка-лев". 2016, режиссер Вибеке Идсё.

В главных ролях: Рольф Лассгорд, Матильда Томин Сторм, Ида Урсин-Хольм, Карен-Лиза Мюнстер.

Глубокой ночью в декабре 1912 года во время родов умирает женщина, оставив после себя девочку Еву, чье лицо и тело покрыты ярко-желтыми тонкими волосками. Ее отец, станционный смотритель Густав, одолеваемый горем после смерти жены и стыдом оттого, что дочь похожа на лисицу, не хочет признавать девочку, и поэтому она вынуждена расти взаперти на втором этаже вокзала. Естественно, она хочет жить обычной жизнью, как и все остальные дети, но также она мечтает добиться любви собственного отца.

29 февраля. "Обрезчики языков". 2017, режиссер Сольвейг Мелькераен, документальный.

В северной части Норвегии многие дети работают как обрезчики языка трески. Языки считаются деликатесом и экспортируются по всему миру. Тем не менее в Северной Норвегии они просто повседневная еда. Дети начинают работать с 6 лет и могут заработать много денег во время зимнего сезона. Эта работа всегда была детской. У них даже есть их собственный чемпионат по разделке трески каждый февраль. Этой зимой городская девочка Юлва (9 лет) из Осло проведет свои зимние каникулы на севере, где ее бабушка и дедушка попытаются научить искусству резки языков так же, как до этого учили ее мать.

(18+)