Подростка из Семенова оштрафовали за повреждение надгробий Происшествия

Подростка из Семенова оштрафовали за повреждение надгробий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 января 2020 года.

Установлено, что в 2018 году в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетний руками повредил несколько надгробных сооружений, в числе которых был мраморный памятник покойного мужа местной пожилой жительницы.

Приговором мирового судьи подросток был признан виновным по ст. 244 ч. 1 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), ему назначено наказание в виде обязательных работ.

Этим приговором исковое заявление потерпевшей оставлено без рассмотрения. Приговор сторонами не обжаловался, вступил в законную силу.

Пенсионерка обратилась в городскую прокуратуру с просьбой помочь взыскать денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба и в счет компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск и взыскал с молодого человека почти 18 тысяч рублей, а в случае у него отсутствия заработка взыскание переложено на его родителей. Решение вступило в законную силу.



Ранее сообщалось, что кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижнем Новгороде.