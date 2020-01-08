Подростка из Семенова оштрафовали за повреждение надгробий. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 10 января 2020 года.
Установлено, что в 2018 году в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетний руками повредил несколько надгробных сооружений, в числе которых был мраморный памятник покойного мужа местной пожилой жительницы.
Приговором мирового судьи подросток был признан виновным по ст. 244 ч. 1 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения), ему назначено наказание в виде обязательных работ.
Этим приговором исковое заявление потерпевшей оставлено без рассмотрения. Приговор сторонами не обжаловался, вступил в законную силу.
Пенсионерка обратилась в городскую прокуратуру с просьбой помочь взыскать денежные средства в счет возмещения имущественного ущерба и в счет компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск и взыскал с молодого человека почти 18 тысяч рублей, а в случае у него отсутствия заработка взыскание переложено на его родителей. Решение вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что кладбища с европейскими традициями предлагают создать в Нижнем Новгороде.
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