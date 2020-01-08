Около 600 нижегородских общественных пространств хотят благоустроить к 2024 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 600 общественных пространств хотят благоустроить в Нижегородской области к 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В том числе в 2020 году планируется благоустроить 131 общественное пространство. Мероприятия запланированы в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". В текущем году на преображение объектов из федерального, областного и местного бюджетов будет направлен 1,236 млрд рублей.



"В 2019 году участниками программы "Формирование комфортной городской среды" стали все 52 муниципальных района и городских округа, мы благоустроили 100 общественных пространств. Работы на пяти из них были полностью профинансированы из местных бюджетов и внебюджетных источников. Задача, которую мы ставим перед собой, к 2024 году благоустроить не менее 600 общественных пространств", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что в рейтинговом голосовании, которое впервые проходило на сайте "Голос.За" приняло участие более 223 тысяч человек. И сейчас в муниципалитетах продолжается проведение общественных обсуждений будущих проектов благоустройства.

"Призываю коллег, которые реализовывают проекты, максимально внимательно относиться к волеизъявлению людей. Недопустимо, чтобы нижегородцы получали не то пространство, за которое голосовали и участвовали в разработке. Важно понимать, что мы стараемся изменить окружающую среду именно для людей. И мы должны делать это вместе с людьми. Без их активного участия успехов нам не добиться", - отметил губернатор.

Глава региона также обратил внимание, что в этом году начнутся работы по благоустройству четырех общественных пространств, победивших в 2019 году во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения". Так преобразятся территории в Дзержинске, Богородске, Навашине и Урене. Общая сумма грантов составила 249 млн рублей.

Напомним, в Нижегородской области в 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроили 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено больше 1,5 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.