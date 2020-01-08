Штрафы за несвоевременную уборку снега в Нижнем Новгороде увеличились вдвое Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Штрафы за несвоевременную уборку снега в Нижнем Новгороде увеличились вдвое с 1 января 2020 года. Об этом сообщила заместитель директора МКУ "Административно-техническая инспекция по благоустройству Нижнего Новгорода" Оксана Широкова в ходе рейда по уборке снега в Приокском районе.

По её словам, ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов обратился в Законодательное собрание Нижегородской области с просьбой увеличить штрафы ДУКам и ТСЖ за некачественную уборку. В 2019 году ненормативное содержание тротуаров и дворовых проездов наказывалось штрафом на сумму от 10 до 20 тысяч рублей для юридических лиц. С 1 января 2020 года сумма штрафа за плохую уборку снега для юридических лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей.

"По поручению главы города инспекторы АТИ ежедневно проводили мониторинг территорий города в праздничные дни. Много претензий к работе ДУКов и ТСЖ. К примеру, с 1 января было возбуждено 108 производств об административном правонарушении, из них более 70 нарушений выявлено на придомовых территориях в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ",- подчеркнула Широкова.

По итогам мониторинга в Приокском районе инспекторы выявили нарушения по несвоевременной уборке дворовых территорий в районе ул.Пятигорской и пр.Гагарина.

Ранее, городской портал "Антиснег" возобновил свою работу.

Напомним, нижегородцы в 2019 году чаще всего в соцсетях жаловались на состояние дорог.