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Культура и отдых

Нижегородский театр "Преображение" представит спектакль "Твоё чёрное сердце"

10 января 2020 13:49  [306] Культура и отдых

Фото: нижегородский театр "Преображение"

Нижегородский театр "Преображение" (ул.Июльских дней,21) представит спектакль "Твоё чёрное сердце". Первая премьера 2020 года состоится 25 января в 18:00.

Зрителей ждет хореографический спектакль в форме дивертисмента. Впервые он был представлен публике во время всероссийской акции "Ночь искусств" в ноябре 2019 года. Спектакль имел большой успех, и, по многочисленным просьбам зрителей, театр принял решение поставить его в репертуар. Спектакль стал дебютной постановкой хореографа Маши Лутошкиной на сцене "Преображения".

Каждый номер спектакля рассказывает о любви в самых различных, подчас — крайних, ее формах. От обожания до ненависти, от страсти до разлуки, от верности до предательства. Любовь многогранна — трепетна, страстна, безответна, нежна, невозможна, мучительна. Артисты, перевоплощаясь в разных персонажей, проживают их жизни на сцене в поиске ответов на свои вопросы.

В спектакле заняты: Елена Наумкина, Екатерина Чилингарашвили, Дарья Демидова, Алексей Пятаков, Станислав Фокин, Владимир Клапатюк, Игорь Будник, Алена Курагина, Маша Лутошкина, Александр Смирнов и Ирина Безрукова.

Бронирование по телефонам: +7 (831) 245-12-54, +7 (904) 398-71-50 и на сайте preo.su.

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