Роспотребнадзор не исключает вспышки кори среди нижегородцев в ближайшее время Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора не исключают вспышки кори среди нижегородцев в ближайшее время. Об этом 10 января сообщила журналистам заместитель руководителя управления Наталья Садыкова.

Он пояснила, что корь могут завести в новогодние праздники иногородние граждане. Однако в настоящее время случаев заболевания корью в области не зарегистрировано.

"В прошлом году корь как раз началась на пике подъема заболеваемости гриппом. Врачи сначала ставили диагноз "ОРВИ" или "грипп", а потом, когда человек замечал сыпь, уже диагностировали корь", - добавила Наталья Садыкова.

В середине 2019 года сообщалось, что в январе-июне прошлого года в Нижегородской области переболели корью 19 человек. За медицинской помощью обращались жители Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстова. Как оказалось, все эти случаи завозные – больные заразились в других регионах. А затем инфекция перекинулась на их близких и коллег.