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Экономика

Более 13 тысяч га леса будет восстановлено в Нижегородской области в 2020 году

10 января 2020 16:32  [66] Экономика

Более 13 тысяч га леса будет восстановлено в Нижегородской области в 2020 году. В том числе, в регионе посадят около 5 тысяч га нового леса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, в 2020 году на эти цели из федерального бюджета будет направлено 37 млн рублей. Почти 300 единиц новой техники и оборудования получили нижегородские лесохозяйственные учреждения в рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году в соответствии с указом президента о достижении целей по разных направлениям.

"В регионе появились новые лесопосадочные машины, которые прошлой осенью приняли участие в посадке леса. Новая техника позволяет выполнять посадку лесных культур намного быстрее по сравнению с традиционным способом", – отметил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Отметим, что ранее в пресс-службе правительства сообщали, что в 2019 году было восстановлено также более 13 тысяч га леса, в том числе был высажен новый лес также на площади 5 тысяч га. В прошлом году, на реализацию нацпроекта "Экология" Нижегородская область получила из федерального бюджета также, как в этом году, 37 млн рублей на приобретение новой современной техники и лесовосстановление.

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