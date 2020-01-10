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Общество

Православную гимназию разместят в здании бывшего ПТУ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

11 января 2020 09:15  [79] Общество

Фото: Егор Хрулев, с сайта:wikimapia.org

Православную гимназию разместят в здании бывшего ПТУ №25 на ул. Школьной в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе Нижегородской епархии.

Рядом с учебным заведением планируется построить храм в честь преподобномученицы Анны Ежовой.

По словам иерея Алексея Пестрецова, святая жила в Нижегородской области во времена гонений на церковь в начале XX века и пострадала за веру.

Напомним, что по проекту межевания данной территории пройдут публичные слушания 28 января 2020 года.

 

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