Десять нижегородских ДК будут отремонтированы в 2020 году Общество

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Капитальный ремонт десяти культурно-досуговых учреждений региона запланирован в 2020 году в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Капремонт будет выполнен в Доме культуры села Шатовка Арзамасского района, в Алешковском Доме фольклора Богородского района, в ДК села Большие Бакалды Бутурлинского района, в Звернихинском ДК Варнавинского района и Нижегородском сельском ДК Дальнеконстантиновского района, Сатисском Доме культуры Дивеевского района, Барминском сельском ДК Лысковского района и Городском ДК р.п. Сухобезводное г.о. Семеновский, а также в Мурзицком сельском ДК Сеченовского района и Доме культуры села Малый Макателем города Первомайск.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году финансирование нацпроекта "Культура" будет увеличено в 2 раза. Особое внимание глава региона поручил обратить на новые региональные проекты "Театральный поезд" и "Время музеев", которые будут способствовать достижению показателей, заложенных в национальном проекте "Культура", утвержденном указом президента РФ Владимира Путина.

"Общаясь с людьми старшего поколения, мы поняли, что существует проблема доступности культурной жизни региона. Не у всех есть возможность посетить учреждения культуры, досуга, паломнические места, как в самом Нижнем Новгороде, так и в области", - отметил губернатор.

"В результате мы пришли к простому решению – запустить со следующего года бесплатные экскурсионные маршруты для пожилых людей из Нижнего Новгорода в районы и из районов в Нижний Новгород. Проект называется "Время музеев", - рассказал Глеб Никитин, подводя итоги 2019 года.