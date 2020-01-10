Дзержинский ГосНИИмаш планируется приватизировать в течение двух лет

ГосНИИмаш
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Дзержинский Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. В.В. Бахирева планируется приватизировать в течение двух лет. Об этом сообщается в прогнозном плане приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, размещенном на сайте правительства России.
В документе сообщается, что государству принадлежат 7,52% акций НИИ. Институт будет приватизирован после передачи в казну Российской Федерации в установленном порядке.
Также будут приватизированы Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья, компания "Профдезинфекция" (Нижний Новгород), акционерное общество "Румянцевское" (с. Румянцево), Дорожное эксплуатационное предприятие № 142 (г. Лысково), "ТехмонтажСервис" (г. Нижний Новгород), "НижегородНИИстромпроект" (г. Нижний Новгород).
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