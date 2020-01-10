Работа нижегородских "Поездов здоровья" стартует 13 января

Работа "Поездов здоровья" в Нижегородской области стартует 13 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Мобильные лечебно-диагностические лаборатории отправятся в Кстовский, Богородский, Дальнеконстантиновский и Пильнинский районы.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что с 2020 года работа "Поездов здоровья" будет организована в круглогодичном режиме.
"Уже сформирован план-график выездов передвижных комплексов. Планируется организация работы четырех составов: Северного, Южного, Западного и Восточного", - сказал он.
"В этом году деятельность "Поездов здоровья" будет расширена за счет специализированных мобильных медицинских комплексов, закупленных в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". Это полностью соответствует задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным", - добавил глава региона.
В рамках работы "Поездов здоровья" также будет проводиться диспансеризация определенных групп взрослого населения.
В 2019 году суммарно за время работы двумя "Поездами здоровья" в 152 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области почти 22 тысячам пациентам проведено более 42 тысячи консультаций. Наиболее востребованными у нижегородцев оказались консультации невролога – 5,6 тысяч обращений, и офтальмолога – 6,5 тысяч.
Впервые выявлено более 3,5 тысяч заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено около 10 тысяч человек, на госпитализацию – 1,2 тысячи пациента.
С графиком "Поездов здоровья" можно ознакомиться на сайте регионального министерства здравоохранения.
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