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Общество

Глеб Никитин призвал поддержать нижегородского врача Ольгу Плаксину на отборочном этапе премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ"

11 января 2020 12:00  [218] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать заведующую отделением гематологии "Нижегородской областной детской клинической больницы" Ольгу Плаксину в голосовании премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ". Информацию об этом глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте (@gsnikitin).

"В конце года был в детской областной больнице, посещал отделение гематологии и общался с Ольгой Ивановной Плаксиной. Она и руководитель отделения, и хирург, который лично проводит трансплантацию костного мозга. На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни. Она единственный специалист такого уровня в области", - отметил Глеб Никитин.

"Голосование проходит до 12 января. Давайте поддержим", - добавил он.

Проголосовать можно по ссылке.

СПРАВКА:

В день Всемирного дня борьбы против рака (3 февраля) Международный союз помощи и поддержки пациентов проведет Национальный ежегодный Форум 2020 с церемонией вручения премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ".

В соответствии с регламентом, любой причастный выдвигает претендентов в актуальную номинацию. Победителей премии определит открытое голосование пациентов на портале.

Премия "Мы будем жить!" присуждается врачам-онкологам, медицинским учреждениям, общественным деятелям и деятелям культуры, журналистам, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу, учителям и пациентам, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.

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