Долги по зарплате на 150 млн рублей погашены в Нижегородской области по требованию прокуратуры Общество

Долги по зарплате на 150 млн рублей погашены в Нижегородской области по требованию прокуратуры в 2019 году. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Волга".

По словам прокурора Нижегородской области Вадима Антипова, в минувшем году было возбуждено 46 уголовных дел по фактам задержки или невыплаты заработной платы.

Он добавил, что в результате прокурорского вмешательства в 2019 году также снижена задолженность перед предпринимателями по контрактам на 377 млн рублей.

Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.