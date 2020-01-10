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Общество

Долги по зарплате на 150 млн рублей погашены в Нижегородской области по требованию прокуратуры

11 января 2020 14:00  [73] Общество

Долги по зарплате на 150 млн рублей погашены в Нижегородской области по требованию прокуратуры в 2019 году. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Волга".

По словам прокурора Нижегородской области Вадима Антипова, в минувшем году было возбуждено 46 уголовных дел по фактам задержки или невыплаты заработной платы.

Он добавил, что в результате прокурорского вмешательства в 2019 году также снижена задолженность перед предпринимателями по контрактам на 377 млн рублей.

Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.

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