День открытых дверей и консультации для безработных пройдут в центрах занятости Нижегородской области Общество

День открытых дверей для всех категорий граждан пройдет в центрах занятости населения Нижегородской области 13 января 2020 года. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения региона.

Речь идет о центрах занятости населения Городецкого (Заволжский отдел), Сосновского, Уренского районов и города Нижнего Новгорода (Заречный отдел).

В рамках мероприятия специалисты центров занятости окажут помощь гражданам в определении путей возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами поиска работы, проинформируют о прохождении профессионального обучения, о положении на рынке труда, расскажут об услугах службы занятости населения, познакомят с действующим трудовым законодательством и банком вакансий.

Также с 10 по 17 января в центрах занятости населения Кстовского, Лысковского, Сосновского районов, городов Кулебаки и Первомайск проходят профориентационные консультации для безработных граждан.

В рамках мероприятия специалисты центров занятости оказывают помощь безработным гражданам в определении путей возможного трудоустройства, знакомят с основными этапами поиска работы, с возможными видами профессиональной деятельности, информируют о прохождении профессионального обучения.