Рост преступности в Нижегородской области в 2019 году составил 3,3% Происшествия

Рост преступности в Нижегородской области в 2019 году составил 3,3%. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Волга".

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов в интервью телекомпании "Волга" заявил, что всего в регионе по итогам года зарегистрировано 43 тысячи преступлений (в 2018 году – 41 тысяча).

При этом в регионе заметно снизилось количество убийств, изнасилований и грабежей. Снижение преступности по этим показателям составило от 15 до 30%.

Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.