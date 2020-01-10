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Происшествия

Рост преступности в Нижегородской области в 2019 году составил 3,3%

11 января 2020 15:16  [83] Происшествия

Рост преступности в Нижегородской области в 2019 году составил 3,3%. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Волга".

Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов в интервью телекомпании "Волга" заявил, что всего в регионе по итогам года зарегистрировано 43 тысячи преступлений (в 2018 году – 41 тысяча).

При этом в регионе заметно снизилось количество убийств, изнасилований и грабежей. Снижение преступности по этим показателям составило от 15 до 30%.

Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.

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