Рост преступности в Нижегородской области в 2019 году составил 3,3%. Об этом сообщается на сайте телекомпании "Волга".
Прокурор Нижегородской области Вадим Антипов в интервью телекомпании "Волга" заявил, что всего в регионе по итогам года зарегистрировано 43 тысячи преступлений (в 2018 году – 41 тысяча).
При этом в регионе заметно снизилось количество убийств, изнасилований и грабежей. Снижение преступности по этим показателям составило от 15 до 30%.
Полностью интервью прокурора Нижегородской области смотрите в выпуске "Новостей" телекомпании "Волга" сегодня в 18:00.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+