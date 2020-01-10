Нижегородские полицейские задержали четырех преступников, находившихся в федеральном розыске Общество

Нижегородские полицейские задержали четырех преступников, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Двое из них были задержаны в Нижнем Новгороде. Речь идет о 32-летнем преступнике, который находился в розыске за незаконный оборот наркотиков, и еще одном 32-летнем злоумышленнике, который подозревается в краже. В настоящее время ему избирается мера пресечения.

В Павлово участковый уполномоченный полиции задержал 45-летнегой мужчину, разыскиваемого из-за уклонения от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. Подозреваемый передан инициаторам розыска.

Сотрудником уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Уренский" был задержан ранее не судимый 31-летний мужчина, находившийся в розыске за кражу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.