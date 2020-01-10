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Общество

В Чистом поле специалисты Гостехнадзора проведут прием граждан

12 января 2020 12:27  [55] Общество

Инспекция Гостехнадзора 24 января с 09:00 до 14:00 проведет выездной прием граждан в селе Чистое Поле городского округа город Бор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в состав Чистопольского сельсовета входит 22 населенных пункта, в которых проживает 938 человек. На данной территории находится одно сельхозпредприятие - ООО "Землеугодие", а также четыре крестьянско-фермерских хозяйства. На территории сельсовета зарегистрировано 43 единицы самоходной техники, удостоверения тракториста там имеют 96 человек.

В целях повышения качества и доступности получения государственных услуг для населения, инспекция Гостехнадзора Нижегородской области регулярно проводит выездные приемы граждан по вопросам предоставления государственных услуг инспекции в населенных пунктах, удаленных от районных центров.

Село Чистое Поле находится на расстоянии 45 км. от Бора. Благодаря выездному приему граждан жители смогут зарегистрировать или переоформить самоходную технику, пройти её ТО и оформить все необходимые документы, не выезжая для этого в районный центр.

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