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Культура и отдых

Фестиваль искусств "Рождественские встречи-2020" пройдет в Дзержинске на 15 площадках

12 января 2020 13:39  [18] Культура и отдых

Фестиваль искусств "Рождественские встречи-2020" пройдет в Дзержинске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что фестиваль откроется 14 января в ДК химиков Дзержинска

Жителей Дзержинска и его гостей ожидают 9 фестивальных дней, 15 площадок с самыми разнообразными мероприятиями: экскурсии, выставки, концерты, передвижные интерактивные площадки, театрализованные представления.

Проведение фестиваля в Дзержинске уже стало традицией и в 2020 году он состоится в четвертый раз.

В 2020 году фестиваль искусств соберет более 1500 профессиональных исполнителей и около 7000 зрителей. Все мероприятия проводятся на безвозмездной основе.

22 января 16:00 в Дзержинском театре драмы состоится торжественное закрытие IV городского фестиваля искусств "Рождественские встречи - 2020" и концертная программа проекта "Опера+".

Подробности в группах «ВКонтакте»:
https://vk.com/kultura.dzerzhinska
https://vk.com/rozhdestvensiye.vstrechi_dzr

СПРАВКА:
Свое начало фестиваль берет в 1998 году, когда в Центральной детской музыкальной школе состоялся первый Рождественский хоровой фестиваль.

Спустя 10 лет в Детской музыкальной школе № 3 им. Н.К.Гусельникова прошел открытый конкурс-концерт "Рождественские музыкальные собрания", на котором звучали произведения духовной и Рождественской тематики.

Объединив два традиционных мероприятия и расширив программу, фестиваль стартовал в 2017 году. В течение 2 дней на 4 фестивальных площадках города в едином творческом порыве объединились более 600 участников, погрузив в атмосферу праздника более 1500 человек зрителей.

В 2018 году фестиваль состоялся во второй раз и прошел масштабнее. Мероприятия фестиваля проходили в течение 5-ти дней на 7 крупнейших городских площадках учреждений культуры, и собрали более 1000 профессиональных исполнителей и около 3000 зрителей - жителей города.

В третий раз фестиваль прошел в 2019 году в течение 9 дней на 10 площадках, где участие приняли более 1100 профессиональных исполнителей и посетили мероприятия более 5000 жителей.

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