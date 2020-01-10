Три человека пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород – Саратов

Три человека получили ранения различной степени тяжести в ДТП на трассе Нижний Новгород – Саратов.
Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, два автомобиля столкнулись в Дальнеконстантиновском районе региона 11 января.
По предварительной информации, Saab вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль Ford Kuga.
Как отмечаются очевидцы в соцсетях, после удара автомобиль Saab вылетел в кювет, вторая машина загорелась
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