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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород – Саратов

12 января 2020 12:43  [61] Происшествия

Три человека получили ранения различной степени тяжести в ДТП на трассе Нижний Новгород – Саратов.

Как сообщили в УГИБДД по Нижегородской области, два автомобиля столкнулись в Дальнеконстантиновском районе региона 11 января.

По предварительной информации, Saab вылетел на встречную полосу, где врезался в автомобиль Ford Kuga.

Как отмечаются очевидцы в соцсетях, после удара автомобиль Saab вылетел в кювет, вторая машина загорелась

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