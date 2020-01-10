Крещение Господне. Приметы, подготовка и правила празднования Общество

Фото: С сайта http://uray.prihod.ru

Завершением рождественско-новогодних праздников является Крещение Господне, который православные и греко-католические христиане отмечают 19 января. Люди верят, что в этот день вода очищает и становится целебной, поэтому все желающие погружаются в прорубь, чтобы быть здоровыми целый год.

С этим праздником связывают крещение в реке Иордан Иисуса Христа святым Иоанном Крестителем. Согласно Библии, во время крещения Иисуса с неба в виде голубя сошел Святой Дух и раздался голос Божий, поэтому праздник и называется Богоявлением.

ПОДГОТОВКА

"Голодная кутья"

В Вечер Богоявления – 18 января, или как его еще называют Крещенский вечер, второй Святой Вечер или "Голодная кутья", верующие, как и на Рождество, когда засияет вечерняя заря, собираются за столом всей семьей. На ужин подают постные блюда – вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью, узвар.

Праздничный стол на Крещение: что должно быть на столе

По правилам, праздник Крещение отмечается восемь дней, четыре из которых – это предпразднество, остальные – послепразднество.

Как таковых серьезных правил по поводу меню на Крещение нет, но стол вечером 18 января и праздничный стол 19 января – отличаются друг от друга. Различие заключается в том, что в сочельник Крещения (18 января) подают постные блюда, а вот на следующий день в пище нет ограничений.

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Однако есть ряд традиционных блюд, которые обязательно должны присутствовать на праздничном столе на Крещение.

В сочельник на столе должны быть:

* кутья

* пироги

* узвар

* печенье

* лепешки

* вареники с фруктами или овощами

* кисель и другие постные блюда

Что касается количества, то блюд должно быть либо 7, либо 9, либо 12. Раньше люди запивали кутью узваром, печенье пекли в форме креста, а блины готовили из овса или пшеницы. Одним из главных блюд сочельника считались голубцы с овощами и рисом. Также подавался фасолевый борщ. Принято также печь каравай, которым нужно угостить не только членов семьи, но и домашних животных.

А уже на 19 января подавались мясные блюда. К примеру, полностью зажаренный поросенок.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ

На Крещение многие люди желают окунуться в прорубь, чтобы вылечиться от недугов. Священники и верующие идут к заранее прорубленной проруби как символу реки Иордан. После того, как священник освятит воду в проруби, троекратно погружая крест, зажигая огонь и читая молитву, желающие погружаются в воду с головой три раза, крестятся и произносят молитву.

Смысл обряда в том, что верующие готовы пойти за Христом, принимая крещение и христианскую веру. По преданию, когда Иисус принял крещение, к нему с небес в образе голубя сошел Святой Дух. Поэтому праздник по обыкновению заканчивается выпуском голубей.

Даже не глубоко верующие люди считают полезным для здоровья окунуться в ледяную воду. Кстати, те, кто знает, как правильно купаться на Крещение, уверены, что в крещенской воде невозможно простудиться. Поэтому купаются даже дети.

Как правильно купаться на Крещение

Прежде всего, церковь не устанавливает никаких жестких правил для тех, кто хочет окунуться в крещенскую прорубь. Единственная норма, которую следует соблюдать – в воду с головой следует погружаться три раза, при этом креститься и произносить: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Традиционно церковь рекомендует купаться на Крещение в рубашках, а не в купальниках – это этичнее.

Намного больше рекомендаций относительно крещенского купания у медиков. Чтобы богоявленская вода действительно "пошла впрок", следует придерживаться нескольких правил.

* Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если вы решили искупаться на Крещение. О проруби придется забыть тем, кто страдает от диабета, аритмии, проблем с почками, гипертонии и заболеваний щитовидной железы.

* Начните готовить организм к стрессу заранее. За неделю до Крещения начните обливаться холодной водой, ненадолго выходите на балкон в шортах и футболке.

* Отправляясь к реке, правильно оденьтесь. Идеальный вариант – одежда, на которой нет застежек, потому что непослушными на морозе пальцами с пуговицами и шнурками вы не справитесь. На крайний случай вас выручит одежда с "молнией". Обязательно возьмите с собой коврик, на котором вы будете стоять, пока будете вытираться и одеваться.

* За два часа до погружения следует плотно поесть, чтобы организм получил "топливо".

* Перед погружением разогрейтесь, побегайте, поприседайте. Входите в воду постепенно, чтобы стресс для организма был меньше и не произошло скачка давления. Зайдя по колени, умойтесь, чтобы лучше подготовить себя к погружению.

* Не употребляйте спиртные напитки перед купанием, иначе после выхода еще сильнее замерзнете. Кроме того, это чревато разрывом сосудов. После купания можно согреться горячим чаем или небольшим количество алкоголя.

* Оптимальная продолжительность пребывания в воде на Крещение – 10-15 секунд. За это время вы не переохладитесь и как раз успеете трижды окунуться.

С сайта https://www.mos.ru

ОСВЯЩЁННАЯ ВОДА

Главная традиция праздника Крещения – освящение воды. В этот день освящают воду во всех церквях, а также освящают реки, пруды и озера – в них прорубается прорубь, в которую священнослужители опускают крест.

Существует поверье, что святая вода очищает и исцеляет. Поэтому люди нередко становятся в очередь, чтобы набрать святой воды домой на целый год. Говорят: если присутствовать на ритуале освящения воды, можно исцелиться от своих недугов.

За крещенской водой можно прийти также и после праздника или набрать ее из обычного источника, потому что, по преданию, в крещенскую ночь даже простая вода имеет целебную силу. Это подтверждает и тот факт, что вода из Крещения не портится, не имеет запаха и может храниться в течение всего года, а то и больше.

Стоит отметить, что пить воду в этот день можно даже из-под крана. Если вы не можете пойти в храм 18 или 19 января, то можно выпить воды из крана и только после получаса кушать. Что касается крещенской воды, принесенной из церкви, то пить ее нужно натощак по одной ложке.

КУПЕЛИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В Нижнем Новгороде на Крещение оборудуют семь купелей.

Центральной станет купель на Гребном канале (напротив Парка Победы). Также крещенские купания будут проходить на Первом парковом озере (ул. Героя Смирнова), пляже озера "Мещерское" (напротив дома 11 по Мещерскому бульвару), пляже "Березовая роща" (микрорайон Сортировочный), Силикатном озере (за зданием на пр. Ленина, 27), II озере на Щелоковском хуторе и Парковом озере (территория стадиона "Труд", бульвар Юбилейный, 30).

Обряд освящения воды начнется в 23:00 18 января, искупаться можно будет до 05:00 19 января. Всю ночь в местах массовых купаний будут дежурить сотрудники полиции, бригады спасателей и скорой помощи.

Места для купания оборудуют деревянными лестницами с поручнями и деревянным настилом. Вокруг проруби выставят ограждения.

ТРАДИЦИИ И ПОВЕРЬЯ

Не все верят в приметы, однако они являются неотъемлемой частью культуры нашего народа. Сейчас также сложно верить в приметы, связанные с погодой, из-за меняющегося климата планеты. Но, возможно, что-то из нижеперечисленного может пригодиться и вам.

- В канун Крещения, то есть вечером 18 января, знаменитый "крещенский вечерок", время разгула нечистой силы. Перед погружением креста в воду духи в ужасе покидают свои водные убежища и охотно укрываются в человеческих жилищах.

Фото НИА "Нижний Новгород"

Поэтому, чтобы оградить жилище от проникновения в дом нечистой силы, по народным поверьям, нужно ставить мелом или углем на всех дверях, оконных рамах и любых проходах, через которые в дом может проникнуть нечистый дух, знак креста, являющийся надежной защитой от всего бесовского. Не поставь в крещенский сочельник креста на дверях — быть беде.

- Ясное небо в крещенскую ночь говорит о том, что год предстоит спокойный, без потрясений экономических и политических. Если в Крещение луна полная – весной могут быть наводнения и разливы рек.

- Если Крещение выпало на новолуние – прогноз неутешительный, впереди много морозов, весна будет слякотной и дождливой, лето – холодным.

- Год, в который крещение выпало на новолуние, будет полон различных нововведений, и привычная жизнь потерпит изменения. Если в Крещение много снега – это говорит о том, что серьезных эпидемий не предвидится.

- Девушки ждали крещения с нетерпением: выходя в этот день из дома, они смотрели, кто первым попадется им навстречу: если мужчина хорош собой – значит, впереди замужество; если на пути попался ребенок или старик – свадьбе в этом году не бывать.

С сайта culture.ru

- Если в Крещение вы услышите собачий лай, в этом году вас ждет финансовое благополучие.

- Чтобы узнать, будет ли весна теплой, нужно выйти на улицу в Крещение и посмотреть на небо. Если звезды яркие и отчетливые, значит, впереди ранняя весна и жаркое лето, за которым будет следовать теплая осень.

С сайта litcult.ru

Верьте в лучшее, ведь все, во что вы верите, обязательно исполнится. Обращайтесь только к добрым и позитивным приметам!

ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ

На следующий день после Крещения – 20 января – почитается Иоанн Креститель (Иоанн Предтеча). С этого времени уже переходят к обычному трудовому ритму. Хозяйки доставали свои починки (полотно, нитки), которые перед Рождеством прятались подальше от греха, "чтобы нечистый нитей, не путал". Уже снимались табу на посещение питейных заведений, которые действовали в праздники.

В древности после Крещения начинался новый свадебный сезон, который продолжался до Великого поста.

Фото НИА "Нижний Новгород"