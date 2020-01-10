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Общество

МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород

12 января 2020 19:29  [139] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное управление МЧС предупредило о сильной метели, надвигающейся на Нижний Новгород.

В управлении добавили, что метель может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Ведомство, со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщает, что в ближайшие три часа в Нижнем Новгороде ветер усилится до 13-18 м/с.

Ожидаются сильный снегопад и метель, которые приведут к снежным заносам и гололеду. По данным синоптиков, эти природные явления продлятся всю ночь и утром 13 января.

Именно с такими неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением и обрывом линий электропередачи и линий связи, а также нарушениями в работе систем ЖКХ.

Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов, падение деревьев со слабой корневой системой, затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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