Последние новости рубрики Экономика
13 января 2020 10:21  [48] Доходы бюджета Нижегородской области выросли почти на 9% по итогам 2019 года
11 января 2020 10:40  [296] Дзержинский ГосНИИмаш планируется приватизировать в течение двух лет
10 января 2020 16:32  [347] Более 13 тысяч га леса будет восстановлено в Нижегородской области в 2020 году
10 января 2020 15:13  [507] Нижегородский онкоцентр за 9,5 млрд рублей планируют построить к 2025 году
10 января 2020 14:35  [290] Новая мера господдержки для нижегородских аграриев: затраты на известкование будут компенсированы
09 января 2020 12:59  [402] Бонусные участки за восстановление ОКН Нижегородской области: Глеб Никитин внес проект закона
09 января 2020 11:55  [663] "Теплоэнерго" работало в новогодние праздники без аварий на магистральных сетях
06 января 2020 10:36  [745] Свыше 40 млн рублей выделено на компенсацию затрат по созданию социального бизнеса в моногородах Нижегородской области в 2019 году
06 января 2020 10:11  [617] Фермерам предоставят бесплатные торговые места на проводимых в рамках программы "Покупай нижегородское" ярмарках
06 января 2020 09:16  [628] Свыше 8 тысяч процедур самопроверки прошли нижегородские предприниматели с момента запуска портала "Электронный инспектор"
Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области выросли почти на 9% по итогам 2019 года

13 января 2020 10:21  [48] Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 8,6% по итогам 2019 года. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Министерство подвело оперативные итоги исполнения бюджета региона за прошлый год. По состоянию на 1 января 2020 года в консолидированный бюджет области поступило 213,8 млрд рублей доходов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 9,4% или 18,4 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 215,1 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 179,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме 145,9 млрд рублей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание, что это превышает уровень прошлого года на 8,6% или 11,5 млрд рублей. 32,5

"Нам удалось привлечь беспрецедентный для региона объем федеральных средств. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году составили более 32 млрд рублей, а 2020 году составят уже более 40 млрд рублей. Это почти на 8 млрд рублей уровня прошлого года. Работаем над тем, чтобы в течение года эта сумма стала еще больше", - подчеркнул Глеб Никитин.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 179,1 млрд рублей, таким образом профицит областного бюджета составил 0,2 млрд рублей.

Напомним, что главный финансовый документ региона на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составили 194,6 млрд рублей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph