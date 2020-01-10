Доходы бюджета Нижегородской области выросли почти на 9% по итогам 2019 года Экономика

Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 8,6% по итогам 2019 года. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Министерство подвело оперативные итоги исполнения бюджета региона за прошлый год. По состоянию на 1 января 2020 года в консолидированный бюджет области поступило 213,8 млрд рублей доходов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 9,4% или 18,4 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 215,1 млрд рублей.

Доходы областного бюджета получены в объеме 179,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме 145,9 млрд рублей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание, что это превышает уровень прошлого года на 8,6% или 11,5 млрд рублей. 32,5

"Нам удалось привлечь беспрецедентный для региона объем федеральных средств. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году составили более 32 млрд рублей, а 2020 году составят уже более 40 млрд рублей. Это почти на 8 млрд рублей уровня прошлого года. Работаем над тем, чтобы в течение года эта сумма стала еще больше", - подчеркнул Глеб Никитин.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 179,1 млрд рублей, таким образом профицит областного бюджета составил 0,2 млрд рублей.

Напомним, что главный финансовый документ региона на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составили 194,6 млрд рублей.