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Общество

Владимир Панов поздравил СМИ с Днем российской печати

13 января 2020 10:35  [139] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил СМИ с Днем российской печати. Праздник отмечается ежегодно 13 января.

"Человек не может жить без еды, воды и воздуха и информации. Печатные и электронные СМИ ежедневно, ежечасно, ежеминутно снабжают нас новостями, знакомят с мнениями и комментариями экспертов. Без этого непрерывного потока существование общества уже невозможно!

Неслучайно во всем мире средства массовой информации принято именовать "четвертой ветвью власти", освещающей деятельность всех остальных "ветвей" - парламентов, правительств, судов. Пресса, телевидение, интернет-порталы поднимают общественно-значимые темы, вскрывают проблемы, организуют дискуссии.

Именно журналисты подчас находятся на переднем крае борьбы с коррупцией, экстремизмом, терроризмом, постоянно держат руку "на пульсе" политической, экономической, общественной жизни. Считаю, настоящего журналиста отличают не только виртуозное владение словом, но и объективность, непредвзятость, верность своему профессиональному долгу.

Обращаясь ко всем, кто считает День печати своим профессиональным праздником, мне хотелось бы искренне поблагодарить вас за ваш труд и пожелать вам ярких событий, творческих успехов и благодарной аудитории!" – сказал Владимир Панов.

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