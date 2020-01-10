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Общество

Движение транспорта могут пустить вдоль Слуды в Нижнем Новгороде

13 января 2020 11:08  [126] Общество

Фото: с сайта http://travelblognn.ru/

Движение транспорта могут пустить вдоль Слуды в Нижнем Новгороде. Как сообщили агентству в пресс-службе правительства Нижегородской области, в декабре 2019 года подготовлен проект внесения изменений в постановление 2017 года о движения автотранспорта на территории памятника природы "Урочище Слуда". В настоящий момент проект проходит оценку регулирующего воздействия и размещен на сайте правительства.

Как сказано в пояснительной записке, "основной целью внесения изменений является корректировка режима охраны урочища Слуда в части допустимости движения транспортных средств по существующим дорогам с твердым покрытием".

Дело в том, что сейчас движение запрещено режимом охраны памятника природы, хотя он допускает строительство дорог.

"Предлагаемые изменения позволят устранить имеющиеся противоречия", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили керамику домонгольского периода в нижегородском парке "Швейцария", на склонах и в "Урочище Слуда" обнаружили культурный слой.

В июне прошлого года совет по земельным отношениям области отложил рассмотрение проекта о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в урочище "Слуда", предназначенного для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса или спортивного центра, до принятия решения о концепции развития парка "Приокский".

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