Сотовые операторы объявили о повышении архивных тарифов на связь Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сотовые операторы "Мегафон" и "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") объявили о повышении архивных тарифов на связь. Об этом сообщает РИА "Новости".

В конце 2019 года абонентам разослали уведомления о том, что тарифы "Мегафон" вырастут с 13 января, "Вымпелкома" — с 16 января.

В "Мегафоне" пояснили, что изменения коснутся лишь небольшого числа абонентов. Такое решение компания приняла с учетом роста потребления услуг клиентами.

"Вымпелком" пошел на повышение тарифов "из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивного развития инфраструктуры".

Напомним, что в июне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин договорился с "МегаФоном", что оператор инвестирует 1,2 млрд рублей в нижегородскую инфраструктуру.