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Политика

"История отечественной печати началась со времен Петра I", - Евгений Лебедев

13 января 2020 10:02  [58] Политика

Председатель Законодательного Собрания Евгений Лебедев направил поздравление с Днем российской печати.

"История отечественной печати началась со времен Петра I, когда 3 января 1703 года вышел в свет первый номер российской газеты "Ведомости". Прошло более трехсот лет, но мы ежедневно, благодаря работникам печати, получаем проверенную и объективную информацию о всех событиях в стране и за рубежом.

Журналисты - это люди, обладающие не только литературным даром, но и высокими моральными принципами и активной гражданской позицией. Именно поэтому к их мнению в нашем обществе всегда прислушиваются, оно имеет большой вес и влияние.

Примите слова благодарности за ваше творчество и профессионализм, активное участие в жизни региона, за то, что год от года наше сотрудничество становится все более оперативным, конструктивным и успешным. Законодательное Собрание всегда открыто для вас и ваших читателей.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, творческих находок, исполнения намеченных планов", - говорится в поздравлении.

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