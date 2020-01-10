Дорожная обстановка в Нижнем Новгороде на 11:00
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Более 300 единиц техники задействовано в уборке снега на нижегородских дорогах за последний час. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 13 января.
Пресс-служба ссылается на данные информационного портала "Антиснег" в 11:00.
В целом, с 12 по 13 января центральные дороги города убирали от снега около 1 тысячи рабочих. За это время для предотвращения гололеда высыпано 1724 тонны песко-соляной смеси и 66 тонн химического реагента.
Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в социальной сети сообщил, что на городском портале "Антиснег" можно в режиме онлайн отследить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку, а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок - информация выдается при клике по интересующей вас территории.
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