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Общество

Более 300 единиц техники задействовано в уборке снега на нижегородских дорогах за последний час

13 января 2020 11:43  [75] Общество
Дорожная обстановка в Нижнем Новгороде на 11:00

Дорожная обстановка в Нижнем Новгороде на 11:00

Фото: Яндекс. Карты

Более 300 единиц техники задействовано в уборке снега на нижегородских дорогах за последний час. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 13 января.

Пресс-служба ссылается на данные информационного портала "Антиснег" в 11:00.

В целом, с 12 по 13 января центральные дороги города убирали от снега около 1 тысячи рабочих. За это время для предотвращения гололеда высыпано 1724 тонны песко-соляной смеси и 66 тонн химического реагента.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в социальной сети сообщил, что на городском портале "Антиснег" можно в режиме онлайн отследить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку, а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок - информация выдается при клике по интересующей вас территории.

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Теги:
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