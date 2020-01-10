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Бизнес

Центр промышленной автоматизации АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустил продукции на 1 млрд рублей

13 января 2020 12:00  [56] Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

Центр промышленной автоматизации АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2019 году выпустил продукции на 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятие выпускает шкафы линейной телемеханики и системы автоматизации.

Как пояснили в пресс-службе, производимое оборудование позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводным системам для организаций системы ПАО "Транснефть" и предприятий нефтегазовой отрасли. Вся продукция сертифицирована, запатентована и характеризуется высоким качеством.

За прошедший год центр произвел 771 единицы продукции на сумму свыше 1 млрд рублей, в том числе: 407 шкафов линейной телемеханики, 180 шкафов систем автоматизации, 48 комплектов систем обработки информации систем контроля количества и качества нефти и нефтепродуктов.

Также организован выпуск новых видов продукции: щиты станции управления – 86 комплектов, 49 шкафов информационного взаимодействия, 23 мобильных комплекта спутникого видеонаблюдения. Всего с 2015 года, с момента начала работы центра, по 2019 год было выпущено более 3 500 шкафов оборудования.

Одной из приоритетных задач центра в минувшем году являлось эффективное исполнение программы импортозамещения. По отдельным видам продукции доля отечественных комплектующих доведена до 90%.

В пресс-службе добавили, что по итогам работы в 2019 году Центр промышленной автоматизации был признан победителем конкурса "Нижегородская марка качества" в номинации "Продукция производственного и технического назначения". В конкурсе принимали участие более 30 организаций Нижегородской области. Состязание проводилось по шести номинациям. Конкурс предусматривал экспертный анализ как самой продукции, так и производства, на котором она выпускается. По итогам конкурса АО "Транснефть-Верхняя Волга" имеет право маркировать свою продукцию знаком "Нижегородская марка качества".

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