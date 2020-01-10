"Нижегородская область может стать примером эффективных коммуникаций между властью, общественностью и гражданами", - Андрей Бетин Политика

Фото: Александр Воложанин

Расширенное заседание единого волонтерского штаба ОНФ по работе с обращениями нижегородцев на прямую линию президента РФ Владимира Путина прошло 10 января 2020 года в проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина, активисты регионального отделения ОНФ, волонтеры, общественники. Участники встречи поделились информацией и мнениями о том, как сделать работу над обращениями более продуктивной.

"Нижегородская область может стать примером эффективных коммуникаций между властью, общественностью и гражданами. ОНФ готова исполнить роль такой объединяющей площадки", - сказал Андрей Бетин.

Руководитель исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин рассказал, что на последнюю прямую линию президента обратились более 20 тысяч нижегородцев. С каждым из этих обращений ведется индивидуальная работа. В данный момент в работе находится около 700 обращений. 71 уже отработано, работа над решением еще 117 вопросов находится в завершающей стадии.

Помощь оказана инвалидам, ВИЧ-инфицированным, онкологическим больным, которые не могли добиться подходящего медикаментозного обеспечения либо дополнительного обследования. Идет работа над подготовкой к установке восьми памятников ветеранам Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде и районах области. К работе по просьбе ОНФ подключились "Волонтеры Победы", некоммерческие организации, активисты всероссийского "Движения против рака", депутаты Законодательного собрания.

"Мы должны выстроить такую систему работы с обращениями, чтобы не только помочь конкретным людям на местах, но и провести анализ системных сбоев и выработать предложения, чтобы эти нарушения устранить", - заявил Алексей Алехин.

Одной из сложных проблем, которые прозвучали в нескольких обращениях к Владимиру Путину, стал ремонт жилых домов, признанных объектами культурного наследия. Здания, как правило, находятся в ветхом состоянии, но из-за того, что ремонтными и реставрационными работами на объекте культурного наследия по закону может заниматься только лицензированная организация с подготовкой соответствующего проекта, ремонт таких домов оказывается ощутимо дороже.

Андрей Бетин подчеркнул, что решение этой проблемы сейчас активно ищут как на региональном, так и на федеральном уровне. Причем Нижегородская область – один из регионов, который занимается этим вопросом наиболее активно.