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Общество

Горадминистрация еще не решила, подавать ли заявку на включение Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо"

13 января 2020 14:39  [58] Общество

Фото: Владимир Яшин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Горадминистрация еще не решила, подавать ли заявку на включение Нижнего Новгорода в "Золотое кольцо России" в 2020 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте предпринимательства и туризма администрации города.

"Вопрос о подаче заявки от Нижнего Новгорода будет рассматриваться в текущем году", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, возможность подачи заявки на включение города в национальный туристский проект обсуждалась в 2018 году, но решение не было принято. Тогда в мэрии заявили, что подготовка заявки начнется не ранее 2020 года.

На тот момент сбором заявок от городов-претендентов и утверждением критериев соответствия стандартам занималось министерство культуры РФ. В 2019 году этот проект перешел в ведение Минэкономразвития России.

Как отметили в горадминистрации, в настоящее время Ростуризмом решается вопрос о создании комиссии по включению городов в вышеназванный проект, а также о том, как будут меняться критерии оценки. Для того, что бы Нижний Новгород вошел в проект "Золотое кольцо", администрация города должна подать заявку.

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