Нижний Новгород стал лидером по количеству ликвидированных свалок в 2019 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижний Новгород стал лидером по количеству ликвидированных свалок в 2019 году. Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, больше всего несанкционированных мест размещения отходов ликвидировали в Нижнем Новгороде (81). На втором месте Арзамас (31). По 23 свалки ликвидировали в Первомайске и Чкаловске. Общий объем ликвидированных свалок составил почти 82 тысячи кубических метров. Более 250 мест предполагаемых свалок обнаружено в Нижегородской области в 2019 году с помощью спутника.

"Задачу по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации территорий, на которых они размещены, перед нами поставил президент России Владимир Путин. Также это является одной из целей национального проекта "Экология". Работа в данном направлении в регионе идет активная. При этом необходимо не просто ликвидировать незаконные места размещения отходов, но и не допускать их повторного возникновения", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работа по ликвидации несанкционированных свалок будет продолжена в этом году.