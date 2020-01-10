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Общество

АСИ включило нижегородский проект "Вам решать" в число практик устойчивого развития

13 января 2020 15:10  [61] Общество

Агентство стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов включило нижегородский проект "Вам решать" в число практик устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информация о проекте партисипаторного бюджетирования, инициированном главой области Глебом Никитиным, размещена на платформе "Смартека".

Губернатор напомнил, что основная задача проекта "Вам решать" - вовлечение населения в распределение бюджетных средств. На сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области" муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в этом году будут реализованы 89. В региональном бюджете на 2020 год на финансирование проектов-победителей заложено 900 млн рублей.

"Платформа "Смартека" объединяет лучшие практики развития территорий. Очень радует, что в их число вошел наш проект! Мы готовы делиться своим опытом в сфере инициативного бюджетирования и перенимать успешные практики коллег. Хотел бы обратить внимание: проекты-победители – это выбор жителей. И органы исполнительной власти, и муниципалитеты должны подойти к их реализации крайне ответственно", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что более 30 регионов России обозначили готовность перенять опыт Нижегородской области по реализации проекта "Вам решать".

СПРАВКА:
Ключевая задача "Смартеки" - упростить поиск и обмен практиками социально-экономического развития территорий. "Смартека" объединяет лидеров изменений и собирает эффективные практики на одной платформе.

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