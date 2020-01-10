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Общество

Властям поручено решить вопрос с отменой нижегородских маршруток за неделю

13 января 2020 16:42  [68] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Властям поручено за неделю решить вопрос с отменой в Нижнем Новгороде четырех маршруток. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как пояснил заместитель губернатора региона Сергей Морозов, маршрутки были отменены без глубокого анализа транспортной ситуации и проработки всех компенсационных мер.

Сергей Морозов по поручению главы региона Глеба Никитина обсудил с руководством регионального минтранса, профильными руководителями администрации Нижнего Новгорода, МП "Нижегородпассажиравтотранс", нижегородского ОНФ и представителями общественности меры, которые предпринимаются мэрией и минтрансом для урегулирования ситуации с отменой в Нижнем Новгороде четырех маршруток.

В ходе совещания заместитель мэра Нижнего Новгорода Елена Лекомцева сообщила, что, в частности, 74 автобуса большой вместимости полностью компенсируют 90 автобусов, которые работали на отмененных маршрутах. Их выход на линии ожидается в ближайшие дни.

"Глеб Никитин поставил перед областным правительством и муниципалитетами задачу улучшить транспортное обслуживание населения, а не ухудшать его. Необходимо пересчитать на основе математического анализа маршрутную сеть четырех отмененных маршрутов, и на основе этого принимать решение по интервальности движения автобусов, которые должны компенсировать отмененные маршрутки. На проведение анализа минтрансу и мэрии дана неделя", - сказал Сергей Морозов.

Подводя итог обсуждения, Сергей Морозов отметил, что если "Нижегородпасссажиравтотранс", администрация Нижнего Новгорода и министерство транспорта не дадут обоснованного и исчерпывающего перечня компенсационных мер для создавшейся транспортной ситуации, перед минтрансом будет поставлен вопрос о возвращении отмененных маршрутов.

На оперативном совещании 30 декабря 2019 года Глеб Никитин поручил мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову и минтрансу Нижегородской области в кратчайшие сроки проанализировать ситуацию с отменой маршруток. Особенно много комментариев в социальных сетях, в том числе в Инстаграм-аккаунте главы региона нижегородцы оставили по поводу отмены маршрутных такси №46, 78 и 98.

"Везде, где принимаются решения об отмене какого-либо маршрута, должно быть реально обеспечено движение общественного транспорта с нормальной периодичностью. Люди не должны ждать на остановках в мороз. Не должны быть отменены автобусы без компенсирующих маршрутов", - сказал Глеб Никитин.

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