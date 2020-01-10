Последние новости рубрики Происшествия
14 января 2020 10:09  [14] Жителю Чкаловского района грозит до 8 лет лишения свободы за разбойное нападение на продавца магазина
14 января 2020 09:14  [307] Жительница Богородского района проведет в колонии 2,5 года за убийство одного ребенка и оставление без присмотра второго
13 января 2020 13:17  [533] Молодой нижегородец избил прохожего до смерти из-за сигарет
13 января 2020 12:05  [440] На почве ревности: нижегородский таксист пострадал на дежурстве в канун Нового года
12 января 2020 12:43  [318] Три человека пострадали в ДТП на трассе Нижний Новгород – Саратов
11 января 2020 15:42  [1851] Водитель погиб, пассажир в реанимации – страшное ДТП произошло на ул.Светлоярской в Нижнем Новгороде
11 января 2020 15:16  [334] Рост преступности в Нижегородской области в 2019 году составил 3,3%
11 января 2020 13:17  [421] Количество выявленных коррупционных преступлений в Нижегородской области выросло на 60%
10 января 2020 17:16  [565] Тело мужчины обнаружено в машине на Казанском шоссе, в салоне были разбросаны шприцы
10 января 2020 14:15  [523] Несколько случаев обмана нижегородцев на крупные суммы денег через соцсеть произошли с начала 2020 года
Происшествия

Жительница Богородского района проведет в колонии 2,5 года за убийство одного ребенка и оставление без присмотра второго

14 января 2020 09:14  [307] Происшествия

Жительница Богородского района проведет в колонии 2,5 года за убийство одного новорожденного ребенка и оставление без присмотра второго новорожденного. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 13 января 2020 года, 32-летняя женщина признана виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности новорожденного ребенка.

Следствием и судом установлено, в период с 2015 года по 2016 год, точная дата и время следствием не установлены, находясь в доме, расположенном в Богородске, подсудимая родила в ванной комнате ребенка и сразу же после родов утопила его. Завернув тело ребенка в пакет, она принесла его на территорию одного из домов в Богородском районе, где проживала ее родственница, и бросила его в отхожую яму.

Кроме того, 4 июня 2019 года в вечернее время она же, находясь в гостях в одном из сел Богородского района, на территории домовладения самостоятельно родила недоношенного мальчика. Ее знакомая принесла новорожденного в дом. Роженица, вернувшись, оставила малыша в кресле и ушла спать. На следующий день младенец был обнаружен в доме посторонним лицом. В дальнейшем, ребенок бригадой скорой помощи был доставлен в районную больницу.

В ходе предварительного расследования женщина вину в содеянном признала, она заключена под стражу.

Приговором суда подсудимой назначено наказание 2 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о 25-летней женщине из Красных Баков, подозреваемой в убийстве новорожденного

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph