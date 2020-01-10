Жительница Богородского района проведет в колонии 2,5 года за убийство одного ребенка и оставление без присмотра второго Происшествия

Жительница Богородского района проведет в колонии 2,5 года за убийство одного новорожденного ребенка и оставление без присмотра второго новорожденного. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 13 января 2020 года, 32-летняя женщина признана виновной по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности новорожденного ребенка.

Следствием и судом установлено, в период с 2015 года по 2016 год, точная дата и время следствием не установлены, находясь в доме, расположенном в Богородске, подсудимая родила в ванной комнате ребенка и сразу же после родов утопила его. Завернув тело ребенка в пакет, она принесла его на территорию одного из домов в Богородском районе, где проживала ее родственница, и бросила его в отхожую яму.

Кроме того, 4 июня 2019 года в вечернее время она же, находясь в гостях в одном из сел Богородского района, на территории домовладения самостоятельно родила недоношенного мальчика. Ее знакомая принесла новорожденного в дом. Роженица, вернувшись, оставила малыша в кресле и ушла спать. На следующий день младенец был обнаружен в доме посторонним лицом. В дальнейшем, ребенок бригадой скорой помощи был доставлен в районную больницу.

В ходе предварительного расследования женщина вину в содеянном признала, она заключена под стражу.

Приговором суда подсудимой назначено наказание 2 года 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о 25-летней женщине из Красных Баков, подозреваемой в убийстве новорожденного.