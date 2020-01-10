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Экономика

Нижегородский водоканал сообщил о снижении аварийности на сетях на 14% по итогам 2019 года

14 января 2020 09:39  [24] Экономика

Нижегородский водоканал сообщил о снижении аварийности на сетях на 14% по итогам 2019 года. Как сообщили в пресс-службе компании, общая длина переложенных труб превысила 45 км. При этом на треть уменьшилось количество повторных утечек, то есть инцидентов на тех участках водопровода, куда бригады ранее вынуждены были выезжать по несколько раз в год.

"В 2019 году Нижегородский водоканал поменял политику в отношении ветхих сетей. Если в ходе ремонтных работ выясняется, что водопровод в аварином состоянии, мы принимаем решение о его перекладке вместо локального ремонта. С этой целью в 2019 году было увеличено количество бригад по перекладкам. Таким образом, мы постепенно обновляем сети и исключаем дальнейшие аварийные ситуации на этих участках. В 2020 году мы намерены продолжить обновление сетей", - отметил главный инженер АО "Нижегородский водоканал" Алексей Кожевников.

Самыми крупными объектами перекладки стали водопроводы на улицах Шнитникова, Белинского, Слободы-Подновье, Богородского, Ильича, Нестерова, а также в Кремле.

Что касается сетей водоотведения, в 2019 году на 11% снизилось количество засоров на канализационных сетях. На 42% уменьшилось также и количество повторных засоров. В целом на сетях водоотведения аварийность уменьшилась на 23 %.

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