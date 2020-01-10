Полицейские изъяли из нижегородского минимаркета медицинский спирт, алкоголь и снюсы

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Полицейские изъяли из нижегородского минимаркета медицинский спирт, 750 литров алкоголя и снюсы. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду 14 января 2020 года.
В минимаркете, расположенном на пр.Бусыгина в Автозаводском районе, было установлено, что реализация алкоголя в заведении осуществляется без товарно-сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота; спирт продают без лицензии, продажа снюсов вообще запрещена с 1 января. Вся изъятая продукция была направлена на экспертизу.
В отношении лица, допустившего нарушение норм законодательства Российской Федерации, составлены протоколы об административных правонарушениях.
Напомним, более 1,3 тысячи упаковок с запрещенными снюсами изъято у нижегородских продавцов в конце прошлого года.
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