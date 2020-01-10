Экономист банка "Открытие" Максим Петроневич рассказал, куда вкладывать деньги Бизнес

Максим Петроневич Фото: с сайта finparty.ru

Старший экономист аналитического управления банка "Открытие" Максим Петроневич рассказал, куда вкладывать деньги в 2020 году на фоне цен на золото, которые будут оставаться весьма волатильными и чувствительными к информационному фону.

Новый, 2020 год, начался с масштабных геополитического события: столкновения США и Ирана, которое оказало значительное влияние на мировой финансовый рынок. Максим Петроневич рассказал, что в свете этого будет с курсом золота, рубля и доллара в ближайшее время.

"Геополитические события, связанные с опасностью возникновения межнациональных вооруженных традиционно сильно влияют на финансовый рынок, и провоцируют уход в наиболее защищенные активы: золото, малорискованные бумаги, в число которых входят облигации казначейства США, а также в сырьевые активы, чьи предложения оказываются под угрозой в случае эскалации конкретного конфликта", - поясняет эксперт.

"Сезонное ослабление спроса на валюту в начале года в России традиционно выступает фактором поддержки рубля в первом полугодии. По этой причине в отсутствие каких-либо внешних шоков, к числу которых можно отнести и неподписание первой фазы договора между США и Китаем, курс рубля должен оставаться внутри достигнутого коридора 61-64 руб./долл. Существенное укрепление рубля возможно в случае дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в России и в крупнейших экономиках", - поясняет он.

"В то же время, регуляторы США и в ЕС на последних заседаниях в декабре заявили о том, что не намерены смягчать политику в ближайшее время. Цены на золото также будут оставаться весьма волатильными и чувствительными к информационному фону. Учитывая тот факт, что фондовые рынки на развивающихся и развитых рынках находятся на максимумах, вероятность их коррекции в течение года будет расти", - добавил экономист.

"При инвестициях на рынках акций нужно будет большее внимание обращать на индивидуальные перспективы роста акций эмитента, нежели рассчитывать на общерыночные движения, особенно при горизонте инвестиций более года", - подвел итог Максим Петроневич.