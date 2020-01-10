Последние новости рубрики Общество
14 января 2020 13:57  [374] Больше 9 млн рублей взыскали в 2019 году с нижегородских нарушителей экологического законодательства
14 января 2020 13:51  [385] Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации "Детский онколог" премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ"
14 января 2020 13:10  [81] Как защитится от гриппа без прививок
14 января 2020 11:43  [305] Рухнувшую стену духовного учебного заведения в Нижнем Новгороде закрыли фанерой
13 января 2020 18:04  [835] Администрация Дзержинска объяснила ситуацию с разливом технической жидкости
13 января 2020 17:53  [272] Нижегородская область потратит 100 млн рублей на профессиональную подготовку граждан предпенсионного возраста
13 января 2020 17:46  [228] Дети из Новинского сельсовета перешли в систему образования Нижнего Новгорода
13 января 2020 17:39  [250] План ремонта дорог по нацпроекту "БКАД" в Нижегородской области дополнен
13 января 2020 17:18  [977] Семь купелей создадут на Крещение в Нижнем Новгороде
13 января 2020 16:45  [709] Продажи билетов на "Стрижи" из Нижнего Новгорода возобновлены, на "Ласточки" - планируется открыть после 17 января
Общество

Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации "Детский онколог" премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ"

14 января 2020 13:51  [385] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заведующая отделением гематологии ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации "Детский онколог" премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств арегиона.

Голосование проходило на сайте: https://www.ipu-onco.net. За Ольгу Плаксину было отдано почти 8300 голосов. Награждение победителей пройдет 3 февраля 2020 года в Москве.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать Ольгу Плаксину в голосовании за данную премию. Информацию об этом глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте (@gsnikitin).

"В конце года был в детской областной больнице, посещал отделение гематологии и общался с Ольгой Ивановной Плаксиной. Она и руководитель отделения, и хирург, который лично проводит трансплантацию костного мозга! На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни! Она единственный специалист такого уровня в области", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:
3 февраля 2020 года в день Всемирного дня борьбы против рака, международный союз помощи и поддержки пациентов проведет национальный ежегодный Форум 2020 с церемонией вручения премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ". В соответствии с регламентом, любой причастный выдвигает претендентов в актуальную номинацию.

Победителей премии определит открытое голосование пациентов. Премия "Мы будем жить!" присуждается врачам-онкологам, медицинским учреждениям, общественным деятелям и деятелям культуры, журналистам, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу, учителям и пациентам, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph