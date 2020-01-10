Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации "Детский онколог" премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заведующая отделением гематологии ГБУЗ НО "Нижегородская областная детская клиническая больница" Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации "Детский онколог" премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств арегиона.

Голосование проходило на сайте: https://www.ipu-onco.net. За Ольгу Плаксину было отдано почти 8300 голосов. Награждение победителей пройдет 3 февраля 2020 года в Москве.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать Ольгу Плаксину в голосовании за данную премию. Информацию об этом глава региона опубликовал в своем Instagram-аккаунте (@gsnikitin).

"В конце года был в детской областной больнице, посещал отделение гематологии и общался с Ольгой Ивановной Плаксиной. Она и руководитель отделения, и хирург, который лично проводит трансплантацию костного мозга! На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни! Она единственный специалист такого уровня в области", - отметил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

3 февраля 2020 года в день Всемирного дня борьбы против рака, международный союз помощи и поддержки пациентов проведет национальный ежегодный Форум 2020 с церемонией вручения премии "МЫ БУДЕМ ЖИТЬ". В соответствии с регламентом, любой причастный выдвигает претендентов в актуальную номинацию.

Победителей премии определит открытое голосование пациентов. Премия "Мы будем жить!" присуждается врачам-онкологам, медицинским учреждениям, общественным деятелям и деятелям культуры, журналистам, благотворительным организациям, социально-ответственному бизнесу, учителям и пациентам, которые своим примером помогают другим достойно пройти путь к выздоровлению.