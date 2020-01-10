Елена Загайнова назначена врио ректора ННГУ им.Лобачевского Политика

Фото: с сайта вуза

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Елена Загайнова назначена врио ректора "Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ). Об этом сообщается на сайте вуза 14 января 2020 года.

Ее кандидатура утверждена приказом министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. Ранее она была поддержана на заседании наблюдательного совета вуза, который возглавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, с 28 января 2019 года, когда Евгений Чупрунов покинул пост ректора по собственному желанию, обязанности руководителя вуза исполнял Кирилл Марков.

СПРАВКА:

Елена Загайнова — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, руководитель НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ ВО "ПИМУ", профессор кафедры биофизики ИББМ ННГУ, специалист в области экспериментальной и клинической онкологии и регенеративной медицины, автор 148 научных работ и 13 патентов.