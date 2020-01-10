Елена Загайнова назначена врио ректора ННГУ им.Лобачевского

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Елена Загайнова назначена врио ректора "Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского" (ННГУ). Об этом сообщается на сайте вуза 14 января 2020 года.
Ее кандидатура утверждена приказом министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова. Ранее она была поддержана на заседании наблюдательного совета вуза, который возглавил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, с 28 января 2019 года, когда Евгений Чупрунов покинул пост ректора по собственному желанию, обязанности руководителя вуза исполнял Кирилл Марков.
СПРАВКА:
Елена Загайнова — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, руководитель НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ ВО "ПИМУ", профессор кафедры биофизики ИББМ ННГУ, специалист в области экспериментальной и клинической онкологии и регенеративной медицины, автор 148 научных работ и 13 патентов.
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