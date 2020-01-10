Нижегородцев продолжат переобучать в 2020 году в рамках нацпроектов Экономика

Нижегородцев продолжат переобучать в 2020 году в рамках нацпроектов. На эти цели предусмотрено более 174 млн рублей в рамках национальных проектов "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мероприятия национальных проектов, связанные с переобучением, в прошлом году уже показали свою эффективность. Нам удалось значительно перевыполнить целевые показатели и помочь почти 6 000 жителей региона получить востребованную профессию. В этом году целевой показатель около 2200 человек, но мы планируем за счет более эффективного расходования средств вовлечь в национальные проекты как можно больше нижегородцев. Это способствует выполнению задач, поставленных при реализации нацпроектов президентом России Владимиром Путиным", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщили в региональной службе занятости населения, обучение сотрудников в соответствии с требованиями времени позволило предприятиям снизить издержки рабочего процесса, повысить производительность и конкурентоспособность на рынке труда.

Кроме того, предприятия получили финансовую поддержку со стороны федерального и областного бюджетов. И что немаловажно, все работники, прошедшие профессиональное обучение, сохранили за собой свои рабочие места.

Одни предприятия обучили сотрудников на базе собственных учебных центров, другие - в профессиональных образовательных организациях по профессиям: технология машиностроения, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, шлифовщик, штамповщик, токарь, электрогазосварщик, оператор станков с программным управлением, чистильщик по металлу, слесарь, сметное дело, "Бережливое производство".

В этом году добавились новые категории: нижегородцы старше 50 лет и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также неработающие жительницы региона, имеющие детей дошкольного возраста.

Наиболее востребованными у нижегородцев предпенсионного возраста стали образовательные программы: бухгалтерский учет и пользователь ПК (со знанием 1С: Предприятие), повар, электромонтер контактной сети, тракторист, социальный работник, кладовщик, оператор котельной, водитель погрузчика, штамповщик и слесарь.